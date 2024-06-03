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    • Руководитель «Зенита» двумя словами оценила итоги сезона для команды

    Руководитель «Зенита» двумя словами оценила итоги сезона для команды

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала итоги сезона для петербургской команды.

    «Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон! (улыбается)», – сказала Илюхина.

    • В воскресенье, 2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России и в пятый раз в истории стал обладателем трофея.
    • В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал – чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2024 09:20
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    Комментарии (7)
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    Каратель
    1717397672
    Руководитель «Зенита» двумя словами оценила итоги сезона для команды :" бабла просрали немерено"
    Ответить
    nik55
    1717397994
    бзенит это бездонная бочка для траты денег
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    anatolich72
    1717403214
    Всё купили!!!
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    Спартач80
    1717411418
    Зенит-позор российского футбола!!! (с)
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