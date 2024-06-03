Руководитель «Зенита» двумя словами оценила итоги сезона для команды

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала итоги сезона для петербургской команды.
«Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон! (улыбается)», – сказала Илюхина.
- В воскресенье, 2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России и в пятый раз в истории стал обладателем трофея.
- В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал – чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.