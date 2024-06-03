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    Баста рассказал о плане организации ростовского дерби

    Певец Баста рассказал о планах провести товарищеский матч между двумя командами из Ростова-на-Дону.

    – Возможно ли проведение товарищеского матча между СКА и «Ростовом»?

    – Мы вчера разговаривали с Арташесом [Арутюнянцем, президентом «Ростова»], ориентировочно в сентябре, в районе даты дня города должны сыграть. Не знаю, «Ростов-2» это будет или другая команда, но для города это в любом случае будет событие.

    Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города, можно собраться всем.

    • «Ростов» в минувшем сезоне занял 7-е место в РПЛ, набрав 43 очка.
    • СКА выступает в Медиалиге.

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    Источник: Sports

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    03.06.2024 11:16
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1717403569
    Баста-"певец". Опустил СКА до самых низов. Конечно Ростов-3 будет. Ты большего не заслужил.
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    SLADE2019
    1717404349
    А СКА Ростов-на-Дону где вообще сейчас находится? Жив ли клуб? Арташесу, не мешало бы на день города какую-нибудь солидную команду пригласить (ну более менее солидную), а не колхозников.
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    zarsm
    1717519708
    никому это дерби с медийной командой не нужно. в дерби Сельмаш-СКА участвовали только профессиональные команды и этого не изменить никогда.
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