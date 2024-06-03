Баста рассказал о плане организации ростовского дерби

Певец Баста рассказал о планах провести товарищеский матч между двумя командами из Ростова-на-Дону.

– Возможно ли проведение товарищеского матча между СКА и «Ростовом»?

– Мы вчера разговаривали с Арташесом [Арутюнянцем, президентом «Ростова»], ориентировочно в сентябре, в районе даты дня города должны сыграть. Не знаю, «Ростов-2» это будет или другая команда, но для города это в любом случае будет событие.

Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города, можно собраться всем.