Мбаппе и Гризманн не сыграют на Олимпийских играх-2024

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпийских играх-2024 этим летом. В заявку не попали нападающий Килиан Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, а также форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Полностью состав представлен ниже.

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Дижон»).

Защитники: Бафоде Диаките, Лени Йоро (оба – «Лилль»), Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»).

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Матис Тель («Бавария»).