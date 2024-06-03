Мбаппе и Гризманн не сыграют на Олимпийских играх-2024

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпийских играх-2024 этим летом. В заявку не попали нападающий Килиан Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, а также форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
Полностью состав представлен ниже.
Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Дижон»).
Защитники: Бафоде Диаките, Лени Йоро (оба – «Лилль»), Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»).
Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Матис Тель («Бавария»).
- Франция начнет подготовку к Олимпиаде 16 июня. Мужской футбольный турнир в рамках Игр в Париже пройдет с 24 июля по 9 августа.
- В заявку на Олимпийские игры каждая команда может включить 3 игроков старше 23 лет. Мбаппе и Гризманн были претендентами на эти места.