Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Мбаппе и Гризманн не сыграют на Олимпийских играх-2024

    Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпийских играх-2024 этим летом. В заявку не попали нападающий Килиан Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, а также форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Полностью состав представлен ниже.

    Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Дижон»).

    Защитники: Бафоде Диаките, Лени Йоро (оба – «Лилль»), Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»).

    Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»).

    Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Матис Тель («Бавария»).

    • Франция начнет подготовку к Олимпиаде 16 июня. Мужской футбольный турнир в рамках Игр в Париже пройдет с 24 июля по 9 августа.
    • В заявку на Олимпийские игры каждая команда может включить 3 игроков старше 23 лет. Мбаппе и Гризманн были претендентами на эти места.

    Новости по теме
    Роналду установил рекорд в соцсетях
    Только один игрок в истории сборной Франции отдал больше голевых передач, чем Мбаппе
    Стало известно, требовал ли Мбаппе игры на конкретной позиции в «Реале»
    Источник: страница сборной Франции в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2024 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acor94
    1717409180
    Я бы на месте Мбаппе сначала отыграл на Олимпиаде, а потом подписывал контракт с Реалом. А так, продал мечту, получается.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1717413286
    Гризманн староват и его пик уже позади, а вот Мбаппе конечно мог бы зарешать...
    Ответить
    Спартач80
    1717416058
    В угоду шейхам и обидчевому Макрону, сами себе стреляют в ногу...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+