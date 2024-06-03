Тарасов рассказал о звездной болезни и тратах футболистов

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как в прошлом тратил свои деньги, а также поделился планами на будущее.

«Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу. У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени.

Меня облепили разные люди – им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся. Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку.

У меня есть вариант уйти в профессиональный футбол. Не играть, а руководить. Саша [T-Killah – певец и медиафутболист, сооснователь клуба «Родина Медиа»] сказал, что поддержит меня. Но тут надо подумать. Мне надо показывать результат, жить проектом, отдавать ему практически все свое время. Будет тяжело, но я постараюсь все совмещать, ведь медийная команда, которой я сейчас занимаюсь, для меня тоже важна. Еще мне интересно работать с детьми, делиться с опытом. Так что я до сих пор открыт для предложений», – сказал Тарасов.