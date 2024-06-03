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    Тарасов рассказал о звездной болезни и тратах футболистов

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как в прошлом тратил свои деньги, а также поделился планами на будущее.

    «Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу. У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени.

    Меня облепили разные люди – им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся. Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку.

    У меня есть вариант уйти в профессиональный футбол. Не играть, а руководить. Саша [T-Killah – певец и медиафутболист, сооснователь клуба «Родина Медиа»] сказал, что поддержит меня. Но тут надо подумать. Мне надо показывать результат, жить проектом, отдавать ему практически все свое время. Будет тяжело, но я постараюсь все совмещать, ведь медийная команда, которой я сейчас занимаюсь, для меня тоже важна. Еще мне интересно работать с детьми, делиться с опытом. Так что я до сих пор открыт для предложений», – сказал Тарасов.

    • 37-летний Тарасов закончил выступать на профессиональном уровне в 2020 году в «Рубине».
    • Он является сооснователем медиаклуба «Родина Медиа».

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    Источник: Starhit

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    03.06.2024 11:52
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1717408154
    Сейчас с этим попроще. В футбол идут дети богатых родителей и их сложно удивить миллионами.
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