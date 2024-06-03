«Краснодар» предложил 1 миллион евро за 19-летнего хавбека «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар». По данным журналиста Ивана Карпова, на днях «быки» отправили официальную бумагу в Калининград о желании приобрести 19-летнего хавбека. Футболист, который является воспитанником «Зенита», всерьез рассматривает такой вариант продолжения карьеры.

Сделка оценивается в районе 100 миллионов рублей.

В контракте Козлова нет опции выкупа для клубов кроме «Зенита» за 70 миллионов рублей.