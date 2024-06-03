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    • «Краснодар» предложил 1 миллион евро за 19-летнего хавбека «Балтики»

    «Краснодар» предложил 1 миллион евро за 19-летнего хавбека «Балтики»

    Полузащитник «Балтики» Данила Козлов близок к переходу в «Краснодар». По данным журналиста Ивана Карпова, на днях «быки» отправили официальную бумагу в Калининград о желании приобрести 19-летнего хавбека. Футболист, который является воспитанником «Зенита», всерьез рассматривает такой вариант продолжения карьеры.

    Сделка оценивается в районе 100 миллионов рублей.

    В контракте Козлова нет опции выкупа для клубов кроме «Зенита» за 70 миллионов рублей.

    • Хавбек отметился голевой передачей в финале Кубка России 2 июня.
    • За сезон он провел в сумме 15 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.

    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа // Карпов»

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    03.06.2024 07:53
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1717391862
    Очень даже неплохой парень и не должен чахнуть в фнл.
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    The only one
    1717395823
    "на днях «быки» отправили официальную бумагу в Калининград о желании балтийцев приобрести 19-летнего хавбека". Вы хоть проверяйте, что пишете...
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    САДЫЧОК
    1717396385
    Хороший Полузащитник
    Ответить
    BAIv
    1717404697
    Семаку наши игроки не нужны, загубит! Краснодар правильный выбор!!!
    Ответить
    Шалтайевич
    1717503222
    Краснодару надо взять Латышонка или Торопа на замену Сафонову
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