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    • Глава РФС сказал, когда Россию могут допустить к международным соревнованиям

    Глава РФС сказал, когда Россию могут допустить к международным соревнованиям

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ситуация с вопросом допуска российских клубов и сборных к официальным соревнованиям ФИФА и УЕФА может измениться осенью.

    «Конечно, я общался [с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам]. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это», – сказал Дюков.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Национальная команда России с тех пор проводила только товарищеские матчи.

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    Источник: ТАСС

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    03.06.2024 12:17
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    Комментарии (11)
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    klimovich
    1717408311
    Интересно. но почему-то мне кажется, что вероятность изменений равна плюс-минус нулю. Но, возможно, осенью скажут, что ведется работа, есть прогресс, все настроены позитивно. А результат? Ну, может быть через пару лет вполне возможно. И через пару лет опять будет вестись работа, опять все будут позитивно настроены и так далее.
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    ...уефан
    1717410918
    ...кому ты здесь лепишь?...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717412309
    ФИФА и УЕФА пока монополисты, но это продлится недолго; Суперлига уже конкурируе5т с УЕФА в соревнованиях клубов, а затем появится и конкурент по организации Евро, также и с Мундиалями. ФИФА и УЕФА по сути частные фирмы
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717412399
    Кстати, думаю, что введение VAR ошибочно, так как останавливает темп игры
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    алдан2014
    1717415701
    Не надоело журналюгам задавать глупые вопросы? Ответ,что не скоро очевиден. Но глава РФС удивил...осень,чел с другой планеты
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    anatolich72
    1717419530
    Утешительный ответ-никогда.
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    Suvorov71
    1717419892
    Так, лет через пять, а возможно и больше, но хотелось бы ошибаться
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    zigbert
    1717426623
    Да уж лучше бы и не затрагивать эту тему.
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    andrej-shabanov-google
    1717530894
    Дюков, надо не обсуждать или юлить, а напрямую ставить вопрос! Либо вы допускаете, либо пошли к чёрту со своими взносами и прочим! Сначала допуск хотя бы юниоров, а потом всё остальное!
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    Иван-Попович-google
    1717534738
    Окончите типаСВО выведя вс из Украины, и после этого лет эдак через 3-4 .
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