Глава РФС сказал, когда Россию могут допустить к международным соревнованиям

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ситуация с вопросом допуска российских клубов и сборных к официальным соревнованиям ФИФА и УЕФА может измениться осенью.

«Конечно, я общался [с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам]. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это», – сказал Дюков.