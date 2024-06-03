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    Педро высказался о получении российского гражданства

    Нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, думал ли он о возможности получить гражданство РФ, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

    – У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

    – Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!

    • «Зенит» объявил о переходе Педро из «Коринтианса» 4 января 2024 года.
    • Бразилец провел в этом сезоне 16 матчей и забил 3 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2024 10:10
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    Комментарии (20)
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    nik55
    1717399982
    за что давать гражданство -----ради игрушки мюллера ?
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    The only one
    1717401955
    До какой степени обесценили наш паспорт. Если ты денежный мешок- пополам законы. Ему надо- и плевал он на то, что хоть одарённая, но чурка ни языка не знает, ни нашей культуры, ни законов. На паспорт- ты россиянин. А уйдя из нашего чемпионата такие "россияне" подтираются паспортами, как не нужной бумажкой. Зато иуда-папик доволен...
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    lejnin
    1717404059
    Зачем ему паспорт, если его через год в Реал продают за 100500 мульёнов, аккурат вслед за Реннаном :D
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    Suvorov71
    1717408141
    Да почему только ему одному купить гражданство, надо купить всем смазным и липовый шемьпиньон, станет пожызненым шемьпиньоном, а помойные будут что они самые помойные в европе, в россии они просто позор и больные, а в европе просто помойные
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    Barmaleushka
    1717408481
    У свинарника опят пуканы рвёт )))))))
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    ...уефан
    1717410773
    ...с.у.к.и...
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    JTherry
    1717411828
    а чего только П.е.д.ре? давно пора всем жителям Бразилии выдать российские паспорта, и население сразу прибавится на 200 с лишним миллионов, в каждой команде будут бразильцы играть, на фестиваль в Рио будем ездить без визы, решится проблема уборщиков в ЖКХ, и бананы в магазинах подешевеют...)
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    baggio80
    1717415412
    Новый будущий черно русский гражданин Питерского Рио-де-Жанейро
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    FRZZ
    1717417290
    Он культурно ушел от ответа подумав о том, что на хрен мне сдалось ваше гражданство,
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    Боров навоз
    1717434019
    Пусть русский учит, а то тупые клава и наркоша вендел, ничего сказать не могут
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