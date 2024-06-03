Педро высказался о получении российского гражданства

Нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, думал ли он о возможности получить гражданство РФ, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

– У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

– Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!