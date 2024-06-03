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    • Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: Bez Imeni – лучший!

    Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: Bez Imeni – лучший!

    Весна закончилась, наступило лето. В это время мы подводим итоги майского сезона нашего «Конкурса прогнозов».

    Около 200 человек почти в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров мая выглядит так.

    1. Bez Imeni – 18000 очков.

    2. zra78 – 17435.

    3. Ill Ich – 15698.

    4. Нуф-Нуф – 15516.

    5. PHILADELPHIA 0001 – 15334.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июньскому сезону! Первый тур уже доступен. Впереди Евро-2024!

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 18:00
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    Комментарии (3)
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    Barmaleushka
    1717409343
    Поздравляю !
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    vladik12
    1717422167
    Главные провидцы.
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    zigbert
    1717424130
    Молодцы ребята! Жаль что не удалось увидеть общий список.
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