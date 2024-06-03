Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: Bez Imeni – лучший!

Весна закончилась, наступило лето. В это время мы подводим итоги майского сезона нашего «Конкурса прогнозов».

Около 200 человек почти в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров мая выглядит так.

1. Bez Imeni – 18000 очков.

2. zra78 – 17435.

3. Ill Ich – 15698.

4. Нуф-Нуф – 15516.

5. PHILADELPHIA 0001 – 15334.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июньскому сезону! Первый тур уже доступен. Впереди Евро-2024!

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!