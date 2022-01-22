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Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
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1 : 1
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Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
0 : 3
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
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Яблонец

Пардубице - Яблонец - 29 июля 2023

Пардубице
29.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Яблонец
Матч
Протокол
Статистика
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Комментарии
Протокол Пардубице - Яблонец
Матч завершен
Замена
Vojtech Sychra ️️️️➡️️ Войтех Патрак
77'
75'
Замена
Daniel Souček ️️️️➡️️ Adrián Slávik
Замена
P. Kurka ️️️️➡️️ Матей Хелешич
67'
61'
Замена
Владимир Йовович ️️️️➡️️ Alexis Alegue
61'
Замена
Доминик Плестил ️️️️➡️️ Вахтанг Чантуришвили
61'
Замена
Ян Храмоста ️️️️➡️️ Филип Соучек
54'
Желтая карточка
Матей Полидар
50'
Желтая карточка
Вахтанг Чантуришвили
45' +6
Желтая карточка
Филип Соучек
Желтая карточка
Михал Хлаваты
42'
Замена
Viktor Budinský ️️️️➡️️ B. Pikul
26'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Antonin Kinsky
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
5
Denis Donát
ЦЗ
4
Denis Halinsky
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
8
Войтех Патрак
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
17
Ladislav Krobot
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
2
Хайдерсон Уртадо
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
6
Филип Соучек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
33
Alexis Alegue
ЦП
17
Милош Кратохвил
ЦП
77
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
27
Adrián Slávik
ЦФ
23
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
33
Томаш Златохлавек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
26
P. Kurka
ЦФ
27
Vojtech Sychra
ЦФ
93
Viktor Budinský
ЦФ
12
E. Tischler
ЦФ
11
Samuel Simek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Яблонец
25
Владимир Йовович
ЛВ
28
Vilem Fendrich
ВР
12
David Nykrin
ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Patrik Schon
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Доминик Плестил
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
4-3-3
1
20
Хелешич
5
4
23
Сурзин
19
Хлаваты
8
Патрак
6
10
17
15
3-4-1-2
1
Гануш
2
Уртадо
4
21
Полидар
7
Поважанец
33
17
Кратохвил
6
Соучек
77
Чантуришвили
23
Дрчал
27
20
Хелешич
26
26
20
Хелешич
8
Патрак
27
27
8
Патрак
10
93
93
10
33
25
Йовович
25
Йовович
33
27
14
14
27
77
Чантуришвили
24
Плестил
24
Плестил
77
Чантуришвили
6
Соучек
19
Храмоста
19
Храмоста
6
Соучек
Остались в запасе
Пардубице
Яблонец
33
Томаш Златохлавек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
12
E. Tischler
ЦФ
11
Samuel Simek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
28
Vilem Fendrich
ВР
12
David Nykrin
ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Patrik Schon
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
33
Томаш Златохлавек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
12
E. Tischler
ЦФ
11
Samuel Simek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Остались в запасе
28
Vilem Fendrich
ВР
12
David Nykrin
ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Patrik Schon
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пардубице - Яблонец
1
3
Желтые карточки
1
3
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