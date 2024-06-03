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    Личка высказался о переходе Джикии в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном приходе в его команду защитника Георгия Джикии.

    – Реально ли, что Джикия придет в «Динамо»?

    – В жизни и футболе возможно все. Посмотрите на Серхио Рамоса – он из «ПСЖ» перешел в «Севилью». Джикия – большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер.

    • Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 годы.
    • В минувшем сезоне 30-летний футболист провел за красно-белых 12 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2024 12:48
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    Комментарии (6)
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    Taps
    1717410485
    Кому нужен этот жадный грузин ?
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    fakeid
    1717413014
    рамос вернулся в севилью, потому что он их воспитанник. кстати, вместе с ним тогда в севилье играл кержаков.
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    andr45
    1717413679
    И в «Динамо» от ворот поворот) Но с комплимантами, которые лучше бы не произносили)
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    FRZZ
    1717417824
    Такая корова нужно самому. ))
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