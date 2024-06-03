Личка высказался о переходе Джикии в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном приходе в его команду защитника Георгия Джикии.

– Реально ли, что Джикия придет в «Динамо»?

– В жизни и футболе возможно все. Посмотрите на Серхио Рамоса – он из «ПСЖ» перешел в «Севилью». Джикия – большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер.