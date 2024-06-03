Личка высказался о переходе Джикии в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном приходе в его команду защитника Георгия Джикии.
– Реально ли, что Джикия придет в «Динамо»?
– В жизни и футболе возможно все. Посмотрите на Серхио Рамоса – он из «ПСЖ» перешел в «Севилью». Джикия – большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер.
- Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 годы.
- В минувшем сезоне 30-летний футболист провел за красно-белых 12 матчей.