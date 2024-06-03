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    Бубнов подвел итоги суперфинала Кубка России

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что оба участника суперфинала Кубка России «Балтика» – «Зенит» (1:2) провели хороший матч.

    «Перед финалом многие говорили, что «Зенит» явный фаворит: чемпион против команды из Первой лиги. Но я бы здесь не согласился. Мы знаем, как «Зенит» стал чемпионом – только в последнем туре, а мог бы и не стать. Да и «Балтика» по игре не должна была напрямую вылетать. Поэтому однозначно можно было только сказать, что команду Семака ожидает тяжeлая игра.

    «Балтика» ведь многих фаворитов в Кубке обыграла, в том числе и «Зенит». Команда Игнашевича соперника не боялась, в тактическом плане знала, как играть. К тому же тут нельзя было говорить о какой-то значимой поддержке чемпиона на трибунах: в Москве многие местные фанаты, думаю, вполне могли поддержать коллектив из Калининграда.

    Ход первого тайма подтвердил предположения, что «Зениту» будет тяжело. «Балтика» создала голевой момент в самом начале встречи, а затем и открыла счeт до перерыва. В первые 15-20 минут петербуржцы не ожидали такой игры. Потом ситуацию выправили, во втором тайме ещe добавили. Но всe же и у калининградцев имелся момент, когда мяч угодил в штангу. Забей они больше одного, сопернику было бы совсем тяжко.

    По тактике немного непривычную модель выбрал Семак. Три центральных защитника, но при этом защитников на поле всего оказалось трое. Артур и Педро фланговые игроки атаки, а не обороны. Получилась схема 3-7 или 3-5-2, если выделять двух чистых нападающих Сергеева и Кассьеру. В тренерском штабе понимали, что против них будут плотно обороняться. Кстати, парадоксально получилось: семь атакующих игроков, а забили у «Зенита» два центральных защитника.

    Подводя итог, можно сказать, что обе команды провели хороший матч. Единственное, думаю, что команда из первой восьмeрки чемпионата могла бы доставить больше проблем «Зениту». А «Балтика» играла на своeм пределе и, можно сказать, ей немного не повезло. Серия пенальти была близко, а это лотерея, к тому же у них Латышонок хороший вратарь. Но без определeнной доли везения на титулы рассчитывать сложно», – написал Бубнов.

    • Счет в матче открыл Фернандес, забивший гол «Балтики» на 40-й минуте. У «Зенита» отличились Нино на 81-й и Алип на 90+5-й минутах.
    • Петербургский выиграл Кубок России в 5-й раз в своей истории.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.06.2024 08:03
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1717397350
    Бубнов то в здравом уме, кто бы что ни говорил.
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