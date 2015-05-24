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Дмитрий Семочко
Статистика
Дмитрий Семочко - статистика
Завершил карьеру
25 января 1979 (47)
#25 | Защитник
178 см | 76 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
30
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2 : 1
24.05.2015
Луч
1' - 90'
39'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0 : 5
16.05.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
2 : 0
10.05.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 0
03.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
0 : 2
25.04.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
2 : 1
19.04.2015
Волгарь
1' - 90'
24'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2 : 1
12.04.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 1
05.04.2015
Балтика
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 2
22.03.2015
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1 : 1
14.03.2015
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2 : 1
21.11.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
0 : 0
18.11.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 2
14.11.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1 : 0
08.11.2014
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1 : 1
02.11.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
19.10.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 2
15.10.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 2
11.10.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
2 : 2
05.10.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2 : 1
29.09.2014
Луч
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1 : 3
20.09.2014
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1 : 2
13.09.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 1
24.08.2014
Луч
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2 : 1
17.08.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 1
10.08.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
4 : 1
03.08.2014
Тосно
1' - 90'
29'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
3 : 1
27.07.2014
Луч
1' - 90'
61'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 1
19.07.2014
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2 : 3
12.07.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 1
06.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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