|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|30
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|39'
|16.05.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:5
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|03.05.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|25.04.2015
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|19.04.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|24'
|12.04.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|05.04.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|32'
|22.03.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.03.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|21.11.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|18.11.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|14.11.2014
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|08.11.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|02.11.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|19.10.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|15.10.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|11.10.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|05.10.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|29.09.2014
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|86'
|20.09.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|13.09.2014
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|24.08.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|90'
|17.08.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.08.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:1
|Тосно (Тосно)
|29'
|27.07.2014
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|61'
|19.07.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Сокол (Саратов)
|12.07.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Луч (Владивосток)
|06.07.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)