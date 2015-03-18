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    Дмитрий Семочко - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Семочко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1979 (44 года)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 30 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:1 Луч (Владивосток)
    39'
    16.05.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 0:5 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2015 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Луч (Владивосток)
    03.05.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Сочи (Сочи)
    25.04.2015 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:2 Луч (Владивосток)
    19.04.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    24'
    12.04.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Луч (Владивосток)
    05.04.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Балтика (Калининград)
    32'
    22.03.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Шинник (Ярославль)
    18.03.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.03.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    21.11.2014 1' -90' Тосно (Тосно) 2:1 Луч (Владивосток)
    18.11.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Томь (Томск)
    14.11.2014 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Луч (Владивосток)
    08.11.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Химик (Дзержинск)
    02.11.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    19.10.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Енисей (Красноярск)
    15.10.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:2 Анжи (Махачкала)
    11.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Луч (Владивосток)
    05.10.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Оренбург (Оренбург)
    29.09.2014 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Луч (Владивосток)
    86'
    20.09.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    13.09.2014 1' -90' Балтика (Калининград) 1:2 Луч (Владивосток)
    24.08.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Луч (Владивосток)
    90'
    17.08.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    10.08.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.08.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 4:1 Тосно (Тосно)
    29'
    27.07.2014 1' -90' Томь (Томск) 3:1 Луч (Владивосток)
    61'
    19.07.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Сокол (Саратов)
    12.07.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Луч (Владивосток)
    06.07.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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