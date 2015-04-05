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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 05 апреля 2015
Луч
05.04.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
45+1'
А. Мязин (П)
51'
А. Базанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
А. Гацко
90'
Желтая карточка
М. Скавыш
Замена
М. Козлов
️️️️
Нивалдо
76'
73'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Бурченко
65'
Желтая карточка
М. Бурченко
62'
55'
Желтая карточка
М. Васильев
53'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Базанов
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Базанов
46'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Зюзинс
46'
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мязин
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Рытов
38'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Желтая карточка
Д. Семочко
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Луч
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
71
Антон Карачанаков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-4-2
56
Довбня
25
Семочко
3
Гаджибеков
36
Грачев
27
Лебедев
8
Павленко
8
Бурченко
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
87
Мязин
3-2-3-1-1
88
Шелия
39
Цуканов
3
Плопа
23
Васильев
4
Рытов
68
Запрудских
9
Шуленин
17
Зюзинс
93
Каленкович
90
Безлихотнов
11
Базанов
8
Бурченко
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Бурченко
6
Нивалдо
10
Козлов
10
Козлов
6
Нивалдо
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
11
Базанов
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Базанов
17
Зюзинс
9
Субботин
9
Субботин
17
Зюзинс
Остались в запасе
Луч
Балтика
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
71
Антон Карачанаков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
71
Антон Карачанаков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Луч - Балтика
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Динамо
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