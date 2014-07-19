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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сокол
Луч - Сокол: обзор матча 19 июля 2014
Луч
19.07.2014, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
15'
К. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сокол
90'
+1
Желтая карточка
А. Федоров
Замена
Е. Скобликов
️️️️
С. Ваганов
79'
60'
Замена
Н. Имуллин
️️️️
Н. Андреев
54'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
М. Волков
53'
Желтая карточка
Н. Сурков
46'
Замена
Н. Сурков
️️️️
С. Белоусов
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Бурченко
46'
Замена
Нивалдо
️️️️
Р. Корян
40'
16'
Желтая карточка
А. Дутов
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
94
Алексей Сапалёв
ЦЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
36
Грачев
23
Джиоев
81
Зимулька
2
Кренделев
25
Семочко
8
Бурченко
23
Ваганов
4
Славнов
9
Корян
11
Прокофьев
4-1-4-1
16
Федоров
27
Молодцов
20
Столяренко
91
Суслов
3
Костин
66
Дутов
21
Андреев
7
Белоусов
33
Волков
8
Васильев
11
Дегтярев
23
Ваганов
7
Скобликов
7
Скобликов
23
Ваганов
9
Корян
6
Нивалдо
6
Нивалдо
9
Корян
8
Бурченко
87
Мязин
87
Мязин
8
Бурченко
7
Белоусов
3
Сурков
3
Сурков
7
Белоусов
21
Андреев
9
Имуллин
9
Имуллин
21
Андреев
33
Волков
2
Хубаев
2
Хубаев
33
Волков
Остались в запасе
Луч
Сокол
77
Денис Селищев
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
94
Алексей Сапалёв
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
94
Алексей Сапалёв
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Луч - Сокол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
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Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
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