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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волга
Луч - Волга: обзор матча 20 сентября 2014
Луч
20.09.2014, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 3
Завершен
Волга
66'
А. Аверьянов
14'
А. Саркисов
31'
М. Жестоков (П)
90+2'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волга
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Козлов
87'
Желтая карточка
Э. Суханов
84'
Желтая карточка
Леандро
Желтая карточка
Д. Клопков
82'
80'
Замена
Д. Кураев
️️️️
Д. Полянин
Замена
Д. Клопков
️️️️
Нивалдо
77'
70'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 1:2!
А. Аверьянов
66'
64'
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Корян
61'
Желтая карточка
Г. Джиоев
60'
59'
Замена
М. Ковальчик
️️️️
И. Петров
53'
Желтая карточка
И. Петров
Желтая карточка
Нивалдо
49'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Бурченко
42'
41'
Желтая карточка
Д. Полянин
38'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Г. Тетрашвили
36'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Жестоков
Желтая карточка
С. Мирошниченко
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Денис Книга
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
7
Евгений Скобликов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-4-2
1
Книга
27
Лебедев
24
Мирошниченко
23
Джиоев
25
Семочко
23
Ваганов
8
Бурченко
3
Тетрашвили
4
Славнов
6
Нивалдо
9
Корян
4-4-1-1
25
Нигматуллин
3
Джалилов
77
Прошин
66
Жестоков
6
Полянин
31
Леандро
10
Петров
15
Маляка
7
Миносян
44
Кухарчук
11
Саркисов
3
Тетрашвили
11
Аверьянов
11
Аверьянов
3
Тетрашвили
6
Нивалдо
44
Клопков
44
Клопков
6
Нивалдо
8
Бурченко
33
Гаракоев
33
Гаракоев
8
Бурченко
9
Корян
87
Мязин
87
Мязин
9
Корян
6
Полянин
4
Кураев
4
Кураев
6
Полянин
10
Петров
5
Ковальчик
5
Ковальчик
10
Петров
15
Маляка
18
Суханов
18
Суханов
15
Маляка
11
Саркисов
32
Козлов
32
Козлов
11
Саркисов
Остались в запасе
Луч
Волга
7
Евгений Скобликов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
7
Евгений Скобликов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
Статистика матча Луч - Волга
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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