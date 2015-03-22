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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 22 марта 2015
Луч
22.03.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
74'
А. Аверьянов
4'
Н. Тимошин
63'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
90'
+3
Замена
Н. Вовк
️️️️
П. Деобальд
Вторая желтая
А. Аверьянов
90'
+2
Желтая карточка
Р. Славнов
90'
+2
Желтая карточка
А. Аверьянов
90'
+1
90'
+1
Замена
В. Катынсус
️️️️
Е. Стешин
Замена
Ф. Фумаса
️️️️
А. Гаджибеков
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Аверьянов
74'
Желтая карточка
А. Павленко
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Низамутдинов
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Бурченко
60'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тимошин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
5
Антон Пискунов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
19
Карен Акопян
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4-4-2
56
Довбня
25
Семочко
3
Гаджибеков
36
Грачев
27
Лебедев
44
Клопков
8
Павленко
8
Бурченко
4
Славнов
6
Нивалдо
87
Мязин
3-2-2-2-1
1
Малышев
76
Стешин
40
Тимошин
33
Ламанж
97
Ятченко
2
Ндри
10
Рылов
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
3
Гаджибеков
70
Фумаса
70
Фумаса
3
Гаджибеков
8
Бурченко
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Бурченко
57
Деобальд
50
Вовк
50
Вовк
57
Деобальд
76
Стешин
21
Катынсус
21
Катынсус
76
Стешин
Остались в запасе
Луч
Шинник
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
10
Михаил Козлов
ОП
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Динамо
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