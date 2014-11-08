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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химик
Луч - Химик: обзор матча 08 ноября 2014
Луч
08.11.2014, суббота, 07:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Химик
34'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химик
Желтая карточка
А. Аверьянов
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Еркин
Желтая карточка
М. Бурченко
82'
Замена
Нивалдо
️️️️
Р. Корян
70'
69'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
И. Столбовой
69'
Замена
С. Квасов
️️️️
М. Костюков
57'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Звягин
Желтая карточка
Д. Грачев
53'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
В. Кренделев
53'
46'
Замена
Р. Паштов
️️️️
С. Федотов
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Прокофьев
46'
41'
Желтая карточка
М. Тагилов
37'
Желтая карточка
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
Р. Корян
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Денис Книга
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Химик
40
Младен Божович
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-2-3-2
1
Книга
25
Семочко
36
Грачев
24
Мирошниченко
2
Кренделев
27
Лебедев
3
Тетрашвили
8
Бурченко
23
Ваганов
11
Прокофьев
9
Корян
3-3-1-1-2
40
Божович
23
Чернов
4
Тагилов
14
Джикия
8
Федотов
18
Карасев
44
Самсонов
15
Звягин
77
Костюков
33
Еркин
24
Столбовой
2
Кренделев
11
Аверьянов
11
Аверьянов
2
Кренделев
9
Корян
6
Нивалдо
6
Нивалдо
9
Корян
11
Прокофьев
87
Мязин
87
Мязин
11
Прокофьев
24
Столбовой
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
24
Столбовой
77
Костюков
17
Квасов
17
Квасов
77
Костюков
8
Федотов
77
Паштов
77
Паштов
8
Федотов
15
Звягин
98
Ильин
98
Ильин
15
Звягин
Остались в запасе
Луч
Химик
56
Александр Довбня
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Луч - Химик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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