Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 июля 2014
Луч
06.07.2014, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
38'
С. Прокофьев
49'
А. Гайдаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
90'
+2
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Никифоров
90'
+1
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Е. Белоногов
️️️️
Д. Клопков
83'
82'
Желтая карточка
Д. Чалов
82'
Замена
В. Плетин
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
С. Мирошниченко
80'
74'
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
М. Бурченко
️️️️
Р. Славнов
71'
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Прокофьев
69'
Замена
Д. Клопков
️️️️
С. Ваганов
59'
Желтая карточка
Р. Корян
53'
Желтая карточка
С. Пономаренко
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Гайдаш
Желтая карточка
С. Прокофьев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Прокофьев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
3-2-2-2
56
Довбня
24
Мирошниченко
23
Джиоев
12
Пономаренко
2
Кренделев
25
Семочко
23
Ваганов
4
Славнов
9
Корян
11
Прокофьев
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
65
Рябошапка
4
Чалов
5
Купчин
85
Попов
4
Рухаиа
90
Гайдаш
13
Замалиев
7
Гогуа
8
Кармазиненко
Клопков
95
Белоногов
95
Белоногов
Клопков
23
Ваганов
44
Клопков
44
Клопков
23
Ваганов
4
Славнов
8
Бурченко
8
Бурченко
4
Славнов
11
Прокофьев
87
Мязин
87
Мязин
11
Прокофьев
7
Гогуа
11
Аладашвили
11
Аладашвили
7
Гогуа
10
Никифоров
30
Трусевич
30
Трусевич
10
Никифоров
8
Кармазиненко
19
Плетин
19
Плетин
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
СКА-Хабаровск
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+