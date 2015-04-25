Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Луч
Оренбург - Луч: обзор матча 25 апреля 2015
Оренбург
25.04.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 2
Завершен
Луч
14'
М. Бурченко
42'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Луч
90'
+3
Желтая карточка
Д. Селищев
90'
Замена
М. Зюзин
️️️️
С. Пономаренко
84'
Замена
Д. Селищев
️️️️
Нивалдо
73'
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
Х. Аппаев
72'
63'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Козлов
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кабутов
57'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Р. Воробьев
55'
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Славнов
Замена
А. Друзин
️️️️
А. Ойеволе
39'
32'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
70
Кабутов
58
Ойеволе
80
Климов
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
8
Шогенов
14
Коронов
22
Кобялко
3-3-3-1
55
Штанько
5
Пискунов
81
Зимулька
12
Пономаренко
25
Семочко
10
Козлов
3
Гаджибеков
4
Славнов
8
Бурченко
44
Клопков
6
Нивалдо
70
Кабутов
10
Парняков
10
Парняков
70
Кабутов
58
Ойеволе
30
Друзин
30
Друзин
58
Ойеволе
84
Воробьев
14
Аппаев
14
Аппаев
84
Воробьев
6
Нивалдо
77
Селищев
77
Селищев
6
Нивалдо
10
Козлов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
10
Козлов
12
Пономаренко
15
Зюзин
15
Зюзин
12
Пономаренко
8
Бурченко
87
Мязин
87
Мязин
8
Бурченко
Остались в запасе
Оренбург
Луч
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Луч
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+