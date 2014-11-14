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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Луч
Сокол - Луч: обзор матча 14 ноября 2014
Сокол
14.11.2014, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Луч
77'
И. Маркелов
29'
М. Бурченко
67'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Луч
Желтая карточка
И. Маркелов
90'
86'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
ГОЛ! 1:2!
И. Маркелов
77'
71'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Г. Джиоев
67'
ГОЛ! 0:2!
Нивалдо
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Коротаев
64'
58'
Замена
Д. Селищев
️️️️
М. Бурченко
56'
Замена
Нивалдо
️️️️
Р. Корян
46'
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Прокофьев
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
46'
Замена
Н. Сурков
️️️️
К. Суслов
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Луч
1
Денис Книга
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Скорняков
20
Столяренко
91
Суслов
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
18
Павлов
4-4-2
1
Книга
27
Лебедев
23
Джиоев
36
Грачев
25
Семочко
4
Славнов
23
Ваганов
3
Тетрашвили
8
Бурченко
9
Корян
11
Прокофьев
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
91
Суслов
3
Сурков
3
Сурков
91
Суслов
24
Коротаев
10
Сапожков
10
Сапожков
24
Коротаев
8
Бурченко
77
Селищев
77
Селищев
8
Бурченко
23
Джиоев
44
Клопков
44
Клопков
23
Джиоев
11
Прокофьев
87
Мязин
87
Мязин
11
Прокофьев
9
Корян
6
Нивалдо
6
Нивалдо
9
Корян
Остались в запасе
Сокол
Луч
16
Артем Федоров
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Локомотив
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