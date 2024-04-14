Габриэл Иносенсио - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Иносенсио
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Иносенсио
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Жувентуде
|2:0
|Васко да Гама
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|2:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде
|1:1
|Витория
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде
|1:0
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 5 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|1:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Витория (Сальвадор)
|06.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.04.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18.04.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|1' -90'
|Крисиума (Крисиума)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)