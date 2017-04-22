Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008