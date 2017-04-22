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Абдулай Конко
Статистика
Абдулай Конко - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1984 (42), Марсель
#25 | Защитник
184 см | 71 кг
Франция | Марокко
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
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Лига Европы 2011/2012
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Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
22.04.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
15.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 1
08.04.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7 : 1
12.03.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
05.03.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
0 : 2
25.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 1
15.01.2017
Аталанта
1' - 28'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 4
08.01.2017
Аталанта
68' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 0
17.12.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3 : 0
30.10.2016
Дженоа
1' - 36'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2 : 1
23.10.2016
Интер
45' - 90'
49'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 3
26.09.2016
Аталанта
1' - 83'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
28.08.2016
Аталанта
45' - 90'
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