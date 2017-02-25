Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 25 февраля 2017
Наполи
25.02.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
28'
М. Кальдара
70'
М. Кальдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
90'
+1
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Петанья
86'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Я. Куртич
83'
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Гомес
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Л. Инсинье
79'
Замена
К. Маджо
️️️️
Э. Хюсай
79'
77'
Желтая карточка
Э. Бериша
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Кальдара
Пас отдал
Л. Спинаццола
67'
Вторая желтая
Ф. Кессье
64'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Замена
А. Милик
️️️️
М. Гамшик
59'
Желтая карточка
Э. Хюсай
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Кальдара
Пас отдал
А. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
52
Максимович
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Бериша
23
Кальдара
2
Толой
5
Масиелло
37
Спинаццола
13
Конти
19
Кессье
8
Фройлер
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
4
Хюсай
11
Маджо
11
Маджо
4
Хюсай
17
Гамшик
30
Милик
30
Милик
17
Гамшик
10
Инсинье
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Инсинье
37
Петанья
87
Жуканович
87
Жуканович
37
Петанья
27
Куртич
4
Кристанте
4
Кристанте
27
Куртич
10
Гомес
33
Грасси
33
Грасси
10
Гомес
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Наполи
Аталанта
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+