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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 08 января 2017
Кьево
08.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 4
Завершен
Аталанта
62'
С. Пеллисьер
4'
А. Гомес
23'
А. Гомес
42'
А. Конти
69'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
87'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
Замена
С. Кийин
️️️️
В. Бирса
84'
69'
ГОЛ! 1:4!
Р. Фройлер
68'
Замена
А. Конко
️️️️
А. Грасси
ГОЛ! 1:3!
С. Пеллисьер
62'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Де Гузман
45'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Р. Меджиорини
45'
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Конти
Желтая карточка
Н. Фрей
29'
27'
Желтая карточка
А. Грасси
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
5
Гамберини
3
Дайнелли
18
Гобби
21
Фрей
16
Радованович
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
4-3-1-1
1
Бериша
5
Масиелло
87
Жуканович
2
Толой
37
Спинаццола
13
Конти
33
Грасси
8
Фройлер
27
Куртич
10
Гомес
23
Бирса
13
Кийин
13
Кийин
23
Бирса
69
Меджиорини
22
Бастьен
22
Бастьен
69
Меджиорини
18
Де Гузман
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
18
Де Гузман
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
33
Грасси
25
Конко
25
Конко
33
Грасси
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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