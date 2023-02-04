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    Джошуа Эйдженраам - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джошуа
    Фамилия Эйдженраам
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 Был в запасе Экселсиор 2:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 29 тур
    08.04.2023 83' - 90' ПСВ 4:0 Экселсиор Голландия. Эредивизие, 28 тур
    01.04.2023 Был в запасе Экселсиор 0:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 27 тур
    19.03.2023 Был в запасе Экселсиор 4:1 Камбур Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экселсиор 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.04.2023 83' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    01.04.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    19.03.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 4:1 Камбур (Лиуварден)
    11.03.2023 Был в запасе Эммен (Эммен) 2:0 Экселсиор (Роттердам)
    05.03.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Спарта (Роттердам)
    25.02.2023 81' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    19.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    10.02.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Экселсиор (Роттердам)
    04.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    29.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    20.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:0 Волендам (Волендам)
    14.01.2023 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    08.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 1' -70' Фейеноорд (Роттердам) 5:1 Экселсиор (Роттердам)
    05.11.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    29.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 68' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    16.10.2022 46' -90' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    08.10.2022 29' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.10.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:1 Утрехт (Утрехт)
    17.09.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    10.09.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:1 Эммен (Эммен)
    04.09.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    31.08.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    28.08.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:6 ПСВ (Эйндховен)
    12.08.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
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