Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Мартин Бенитес - статистика

Атлетико Тукуман
17 июня 1994 (32)
#7 | Полузащитник
175 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
20
3
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
61' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
1' - 47'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 1
05.11.2023
Атлетико Минейро
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.11.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
1' - 73'
3, 49'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
1' - 67'
38'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 2
19.10.2023
Ботафого
1' - 65'
39'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
1 : 1
01.10.2023
Америка Минейро
1' - 46'
28'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Америка Минейро
0 : 2
20.09.2023
Брагантино
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
3 : 1
07.08.2023
Америка Минейро
43' - 90'
52'
72'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Америка Минейро
1 : 4
30.07.2023
Палмейрас
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
1 : 1
22.07.2023
Америка Минейро
1' - 66'
54'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
46' - 90'
72'
88'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
3 : 1
23.06.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
2 : 1
21.05.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
2 : 2
11.05.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
1' - 70'
Главные новости
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+