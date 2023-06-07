Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ади Мехремич - статистика

Завершил карьеру
26 апреля 1992 (34), Сараево
#88 | Защитник
189 см
Босния и Герцеговина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
14
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Истанбулспор
0 : 2
30.05.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
1 : 0
20.05.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбулспор
0 : 2
16.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
3 : 3
24.04.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбулспор
3 : 3
19.04.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
3 : 2
08.04.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 1
03.04.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
3 : 1
18.03.2023
Истанбулспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
3 : 0
13.03.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
2 : 1
05.02.2023
Аланьяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
0 : 1
02.02.2023
Истанбулспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбулспор
2 : 4
29.01.2023
Кайсериспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
22.01.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбулспор
1 : 1
09.01.2023
Газиантеп
89' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Адана Демирспор
6 : 0
05.01.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбулспор
2 : 1
28.12.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 1
25.12.2022
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
1' - 30'
11'
30'
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбулспор
2 : 5
30.10.2022
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
2 : 1
21.10.2022
Истанбулспор
1' - 90'
26'
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.10.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
1 : 2
08.10.2022
Анкарагюджю
1' - 62'
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.10.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
2 : 2
17.09.2022
Бешикташ
44' - 90'
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
1
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
5
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+