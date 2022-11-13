Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Тобиас Сандберг - статистика

Завершил карьеру
27 февраля 2000 (26), Лиллестрем
#5 | Защитник
190 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йерв
23
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
1' - 90'
59'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
1' - 63'
43'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
2 : 1
02.10.2022
Йерв
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
18.09.2022
Йерв
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
2 : 1
04.09.2022
Йерв
1' - 38'
38'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Йерв
0 : 2
27.08.2022
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
6 : 0
21.08.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Йерв
1 : 0
14.08.2022
Лиллестрем
1' - 76'
52'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 1
07.08.2022
Йерв
Был в запасе
71'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Йерв
2 : 5
30.07.2022
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.07.2022
Йерв
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 2
10.07.2022
Йерв
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
1 : 1
06.07.2022
Йерв
1' - 90'
57'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Йерв
1 : 0
02.07.2022
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Йерв
1 : 2
19.06.2022
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Йерв
0 : 5
29.05.2022
Сарпсборг 08
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Олесунн
2 : 1
25.05.2022
Йерв
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Йерв
0 : 1
22.05.2022
Одд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Викинг
3 : 0
16.05.2022
Йерв
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Йерв
1 : 1
08.05.2022
Тромсе
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
1 : 0
24.04.2022
Йерв
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Йерв
1 : 0
18.04.2022
Кристиансунд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
4 : 0
09.04.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Йерв
1 : 0
03.04.2022
Стремсгодсет
73' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
2
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+