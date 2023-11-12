Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кобе Эрнандес-Фостер - статистика

Завершил карьеру
26 июня 2002 (24), Лос-Анджелес
#22 | Полузащитник
172 см
США
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Стремсгодсет
0 : 1
12.11.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 0
04.11.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Одд
2 : 0
29.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
0 : 3
22.10.2023
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
08.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
1 : 1
24.09.2023
Сарпсборг 08
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
2 : 1
17.09.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
4 : 4
03.09.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
3 : 0
20.08.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
0 : 2
13.08.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
0 : 2
06.08.2023
Бранн
1' - 34'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Лиллестрем
3 : 1
30.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
2 : 1
07.07.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Бранн
2 : 1
02.07.2023
ХамКам
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
0 : 1
25.06.2023
Одд
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Буде-Глимт
3 : 0
11.06.2023
ХамКам
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
4 : 0
04.06.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
0 : 0
29.05.2023
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
3 : 0
16.05.2023
ХамКам
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
1 : 2
13.05.2023
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 4
07.05.2023
Мольде
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Викинг
7 : 3
30.04.2023
ХамКам
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
2 : 0
23.04.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
3 : 2
16.04.2023
ХамКам
1' - 75'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 0
10.04.2023
Сандефьорд
1' - 90'
62'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
2
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+