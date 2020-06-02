Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рене Кривак - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1999 (27)
#39 | Нападающий
198 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартберг
24
2
1
2
0
Рапид
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия Л
5 : 1
02.06.2023
Хартберг
43' - 90'
79'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
0 : 2
20.05.2023
Вольфсберг
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
13.05.2023
Хартберг
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
5 : 0
06.05.2023
Тироль
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 1
29.04.2023
Хартберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
2 : 2
21.04.2023
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 3
08.04.2023
Хартберг
66' - 90'
80'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
0 : 1
31.03.2023
Аустрия Л
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
2 : 2
19.03.2023
ЛАСК
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия К
1 : 0
12.03.2023
Хартберг
59' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
2 : 1
04.03.2023
Вольфсберг
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
3 : 0
25.02.2023
Хартберг
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
1 : 2
18.02.2023
Штурм
1' - 54'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
0 : 1
12.02.2023
Хартберг
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Хартберг
1 : 2
12.11.2022
Рапид
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
1 : 1
05.11.2022
Аустрия Л
89' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 0
29.10.2022
Хартберг
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
5 : 1
26.10.2022
Хартберг
1' - 79'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Хартберг
1 : 5
22.10.2022
Тироль
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Альтах
1 : 0
16.10.2022
Хартберг
1' - 64'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
0 : 3
08.10.2022
Хартберг
1' - 90'
55'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
2 : 3
02.10.2022
Аустрия К
1' - 90'
56'
35'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
3 : 1
17.09.2022
Хартберг
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
0 : 3
11.09.2022
Аустрия
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 0
03.09.2022
Хартберг
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 1
14.08.2022
Рапид
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
1 : 1
07.08.2022
Аустрия Л
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
0 : 1
31.07.2022
Рапид
1' - 46'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+