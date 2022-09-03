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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Хартберг
Штурм - Хартберг: обзор матча 03 сентября 2022
Штурм
03.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Хартберг
90'
+1
Замена
А. Эюпи
️️️️
Л. Фадингер
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Э. Эмега
87'
80'
Желтая карточка
Ю. Хайль
77'
Замена
Р. Кривак
️️️️
С. Пейнтсил
Замена
А. Айети
️️️️
С. Хирлендер
70'
Замена
И. Любич
️️️️
В. Бевинг
59'
Замена
М. Фусейни
️️️️
А. Прасс
59'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
46'
46'
Замена
Д. Фризер
️️️️
Э. Альмог
16'
Замена
M. Gollner
️️️️
О. Айдын
12'
Красная карточка
М. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Штурм
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Шютценауэр
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Бевинг
22
Эмега
4-1-2-1-2
1
27
23
Кайнц
15
6
Зоннляйтнер
11
Хорват
28
Хайль
8
Фадингер
30
Пейнтсил
9
Айдын
29
Альмог
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
22
Эмега
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
22
Эмега
11
Бевинг
77
Любич
77
Любич
11
Бевинг
22
Прасс
16
Фусейни
16
Фусейни
22
Прасс
25
Хирлендер
9
Айети
9
Айети
25
Хирлендер
9
Айдын
4
4
9
Айдын
29
Альмог
28
Фризер
28
Фризер
29
Альмог
8
Фадингер
28
Эюпи
28
Эюпи
8
Фадингер
30
Пейнтсил
39
Кривак
39
Кривак
30
Пейнтсил
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
91
Лука Марич
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Florian Faist
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Штурм - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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