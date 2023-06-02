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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Хартберг
Аустрия Л - Хартберг: обзор матча 02 июня 2023
Аустрия Л
02.06.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
5 : 1
Завершен
Хартберг
15'
Л. Фридрикас
32'
Т. Бергер
40'
Л. Фридрикас
52'
Я. Диаби (П)
87'
А. Шмид
79'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Хартберг
ГОЛ! 5:1!
А. Шмид
Пас отдал
Д. Груйчич
87'
84'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
У. Диаките
79'
ГОЛ! 4:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
Р. Кривак
Замена
Адриэл
️️️️
Т. Бергер
78'
Замена
А. Шмид
️️️️
Л. Фридрикас
78'
Замена
Т. Рейн
️️️️
П. Грабхер
65'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Андерсон
60'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
М. Мак
60'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Я. Диаби
52'
51'
Желтая карточка
У. Диаките
48'
Желтая карточка
П. Фаркаш
43'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Тадич
43'
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Gollner
43'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Ю. Хайль
ГОЛ! 3:0!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Ф. Гмайнер
40'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бергер
32'
20'
Красная карточка
М. Пфайфер
ГОЛ! 1:0!
Л. Фридрикас
Пас отдал
С. Сурданович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
39
Рене Кривак
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Ширль
31
Мак
4
Югонет
4
Бергер
7
Гмайнер
28
Андерсон
33
Тифенбах
23
Грабхер
77
Диаби
86
Сурданович
30
Фридрикас
4-2-2-2
1
4
16
Пфайфер
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
10
Авдияй
24
Тадич
17
Диаките
31
Мак
29
Груйчич
29
Груйчич
31
Мак
4
Бергер
35
Адриэл
35
Адриэл
4
Бергер
23
Грабхер
8
Рейн
8
Рейн
23
Грабхер
28
Андерсон
20
Мотика
20
Мотика
28
Андерсон
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Шмид
30
Фридрикас
28
Хайль
29
Фаркаш
29
Фаркаш
28
Хайль
4
31
Роттер
31
Роттер
4
17
Диаките
8
Фадингер
8
Фадингер
17
Диаките
24
Тадич
39
Кривак
39
Кривак
24
Тадич
Остались в запасе
Аустрия Л
Хартберг
21
Хаким Генуш
ЛЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
21
Хаким Генуш
ЛЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Аустрия Л - Хартберг
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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