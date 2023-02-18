Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Штурм
Хартберг - Штурм: обзор матча 18 февраля 2023
Хартберг
18.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
75'
Д. Тадич
11'
М. Саркария
44'
Т. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Штурм
Желтая карточка
Т. Кайнц
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
И. Любич
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Авдияй
87'
81'
Замена
М. Фусейни
️️️️
М. Саркария
81'
Замена
А. Данте
️️️️
Т. Хорват
ГОЛ! 1:2!
Д. Тадич
75'
66'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
66'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Хорват
62'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Л. Фадингер
54'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Р. Кривак
54'
44'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хорват
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
Желтая карточка
Т. Роттер
41'
27'
Желтая карточка
М. Саркария
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
Д. Шнегг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-1-2-2-1
1
31
Роттер
16
Пфайфер
23
Кайнц
4
Карамарко
11
Хорват
8
Фадингер
28
Хайль
10
Авдияй
28
Фризер
39
Кривак
3-2-3-2
13
Оконкво
6
Боркович
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
25
Хирлендер
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
11
Саркария
10
Авдияй
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Авдияй
8
Фадингер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
8
Фадингер
11
Хорват
17
Диаките
17
Диаките
11
Хорват
39
Кривак
24
Тадич
24
Тадич
39
Кривак
14
Хорват
44
Данте
44
Данте
14
Хорват
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
11
Саркария
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
22
Эмега
70
Силва Тейшейра
Остались в запасе
Хартберг
Штурм
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Штурм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Штурм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+