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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Хартберг
Аустрия - Хартберг: обзор матча 25 февраля 2023
Аустрия
25.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Хартберг
31'
Х. Табакович
57'
Х. Табакович (П)
62'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Хартберг
88'
Желтая карточка
Л. Фадингер
Замена
А. Грубер
️️️️
М. Фишер
78'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Н. Доведан
78'
77'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
Д. Фризер
77'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Р. Провиденсе
Замена
Д. Лейднер
️️️️
М. Польстер
66'
Замена
М. Мейсль
️️️️
Л. Мюль
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Фишер
62'
61'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Прокоп
60'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ю. Хайль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Табакович
57'
52'
Желтая карточка
Т. Роттер
45'
Замена
У. Диаките
️️️️
П. Фаркаш
Замена
М. Кос
️️️️
К. Фрюхтль
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
11
Матия Хорват
ОП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
17
Усман Диаките
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
5
Мюль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
43
Польстер
30
Фишер
77
Юкич
9
Табакович
14
Доведан
3-2-2-2-1
1
16
Пфайфер
23
Кайнц
29
Фаркаш
31
Роттер
4
Карамарко
28
Хайль
10
Прокоп
28
Фризер
10
Авдияй
15
Провиденсе
1
Фрюхтль
99
Кос
99
Кос
1
Фрюхтль
43
Польстер
16
Лейднер
16
Лейднер
43
Польстер
5
Мюль
40
Мейсль
40
Мейсль
5
Мюль
14
Доведан
70
Келеш
70
Келеш
14
Доведан
30
Фишер
9
Грубер
9
Грубер
30
Фишер
10
Прокоп
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Прокоп
28
Фризер
8
Фадингер
8
Фадингер
28
Фризер
29
Фаркаш
17
Диаките
17
Диаките
29
Фаркаш
28
Хайль
24
Тадич
24
Тадич
28
Хайль
15
Провиденсе
39
Кривак
39
Кривак
15
Провиденсе
Остались в запасе
Аустрия
Хартберг
3
Матан Балтакса
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
98
Fabian Ehmann
ВР
11
Матия Хорват
ОП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
3
Матан Балтакса
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
11
Матия Хорват
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Аустрия - Хартберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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