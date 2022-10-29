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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Хартберг
Зальцбург - Хартберг: обзор матча 29 октября 2022
Зальцбург
29.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хартберг
48'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Хартберг
88'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Т. Роттер
Замена
С. Байду
️️️️
L. Agyekum
88'
88'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
Ю. Хайль
79'
Замена
Э. Альмог
️️️️
А. Эюпи
70'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Пейнтсил
Замена
Л. Гурна
️️️️
Д. Камери
64'
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
48'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Н. Зайвальд
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
46'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
70
Дижон Камери
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
4-3-1-2
16
Кен
20
ван дер Бремпт
8
Вебер
91
Пиатковски
13
Бернардо
13
Зайвальд
5
Диарра
77
70
Камери
30
Шешко
9
Шимич
4-1-1-2-2
1
Свете
29
Фаркаш
31
Роттер
15
4
Карамарко
11
Хорват
28
Хайль
28
Фризер
30
Пейнтсил
9
Айдын
28
Эюпи
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
77
6
Байду
6
Байду
77
70
Камери
29
Гурна
29
Гурна
70
Камери
13
Зайвальд
14
Кьергор
14
Кьергор
13
Зайвальд
28
Хайль
23
Кайнц
23
Кайнц
28
Хайль
28
Эюпи
29
Альмог
29
Альмог
28
Эюпи
30
Пейнтсил
24
Тадич
24
Тадич
30
Пейнтсил
31
Роттер
39
Кривак
39
Кривак
31
Роттер
Остались в запасе
Зальцбург
Хартберг
58
Нико Мантль
ВР
20
Жуниор Адаму
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Зальцбург - Хартберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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