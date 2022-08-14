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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 14 августа 2022
ЛАСК
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
10'
Т. Гойгингер
43'
К. Накамура
90+3'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Рапид
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Груль
89'
Замена
К. Виммер
️️️️
М. Освальд
Желтая карточка
Р. Жуль
83'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Т. Гойгингер
81'
Замена
N. Celic
️️️️
Б. Йовичич
81'
75'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Стойкович
69'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
69'
68'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Б. Циммерманн
60'
Желтая карточка
М. Освальд
46'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Р. Кершбаум
46'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Р. Кривак
ГОЛ! 2:0!
К. Накамура
43'
41'
Желтая карточка
М. Груль
Замена
Р. Жуль
️️️️
С. Хорват
34'
Желтая карточка
Б. Йовичич
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гойгингер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
27
Марин Любичич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Шлагер
4
Цирайс
30
Стойкович
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
36
Гойгингер
27
Любичич
2-1-4-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
6
Пейич
28
Освальд
5
Кершбаум
3
Косцельник
23
Ауэр
18
Груль
39
Кривак
9
Циммерманн
32
Йовичич
43
43
32
Йовичич
36
Гойгингер
9
Кулурис
9
Кулурис
36
Гойгингер
30
Стойкович
19
Поцман
19
Поцман
30
Стойкович
30
Хорват
32
Жуль
32
Жуль
30
Хорват
11
Накамура
18
Балич
18
Балич
11
Накамура
28
Освальд
6
Виммер
6
Виммер
28
Освальд
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
5
Кершбаум
19
Кюн
19
Кюн
5
Кершбаум
9
Циммерманн
9
Дрейф
9
Дрейф
9
Циммерманн
39
Кривак
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
39
Кривак
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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