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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 26 октября 2022
Рапид
26.10.2022, среда, 17:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
5 : 1
Завершен
Хартберг
26'
Г. Бургшталлер
53'
Г. Бургшталлер
68'
М. Груль
72'
Г. Бургшталлер
90+2'
Н. Кюн
44'
О. Айдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Хартберг
ГОЛ! 5:1!
Н. Кюн
Пас отдал
П. Грайль
90'
+2
79'
Замена
M. Gollner
️️️️
О. Айдын
79'
Замена
Э. Альмог
️️️️
Р. Кривак
79'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Зоннляйтнер
77'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
73'
Замена
М. Морман
️️️️
C. Dibon
73'
ГОЛ! 4:1!
Г. Бургшталлер
72'
ГОЛ! 3:1!
М. Груль
68'
67'
Желтая карточка
Т. Кайнц
Замена
Н. Кюн
️️️️
К. Кнасмюллнер
66'
Замена
П. Грайль
️️️️
Т. Шик
66'
65'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Р. Провиденсе
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
А. Пейич
64'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бургшталлер
53'
44'
ГОЛ! 1:1!
О. Айдын
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Т. Шик
26'
14'
Желтая карточка
Р. Провиденсе
7'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
Л. Фадингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
39
Рене Кривак
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
0
6
Пейич
23
Ауэр
28
Кнасмюллнер
13
Шик
3
Косцельник
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
2-1-2-1-4
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
Карамарко
11
Хорват
28
Хайль
8
Фадингер
28
Фризер
9
Айдын
15
Провиденсе
24
Тадич
39
Кривак
0
5
Морман
5
Морман
0
28
Кнасмюллнер
19
Кюн
19
Кюн
28
Кнасмюллнер
6
Пейич
5
Кершбаум
5
Кершбаум
6
Пейич
13
Шик
18
Грайль
18
Грайль
13
Шик
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
15
Провиденсе
29
Фаркаш
29
Фаркаш
15
Провиденсе
6
Зоннляйтнер
15
15
6
Зоннляйтнер
9
Айдын
4
4
9
Айдын
8
Фадингер
23
Кайнц
23
Кайнц
8
Фадингер
39
Кривак
29
Альмог
29
Альмог
39
Кривак
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Raphael Sallinger
ВР
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Рапид - Хартберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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