Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 21 апреля 2023
Вольфсберг
21.04.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хартберг
64'
М. Малоне
77'
А. Боакье
5'
М. Сангаре
55'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Хартберг
89'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
Т. Кайнц
Желтая карточка
Т. Балло
85'
Желтая карточка
Д. Шерцер
82'
78'
Желтая карточка
Р. Провиденсе
ГОЛ! 2:2!
А. Боакье
77'
Желтая карточка
М. Тафернер
76'
72'
Замена
М. Хорват
️️️️
Д. Тадич
Замена
Т. Балло
️️️️
Т. Барибо
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Малоне
64'
Замена
А. Боакье
️️️️
Н. Ферачниг
61'
61'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
Замена
А. Ясич
️️️️
К. Кершбаумер
60'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Р. Шифферль
60'
59'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Сангаре
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Авдияй
Желтая карточка
Р. Шифферль
45'
41'
Желтая карточка
М. Сангаре
18'
Желтая карточка
Ю. Хайль
11'
Желтая карточка
Д. Прокоп
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
АП
17
Усман Диаките
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-1-3-2
7
Кершбаумер
70
3
Шерцер
15
Оэрман
18
Омич
30
Тафернер
18
Ферачниг
8
Пизингер
11
Малоне
9
Барибо
4-3-2-1
1
23
Кайнц
16
Пфайфер
15
31
Роттер
10
Прокоп
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
10
Авдияй
24
Тадич
37
Шифферль
37
Шифферль
7
Кершбаумер
97
Ясич
97
Ясич
7
Кершбаумер
Шифферль
18
Рохер
18
Рохер
Шифферль
18
Ферачниг
20
Боакье
20
Боакье
18
Ферачниг
9
Барибо
8
Балло
8
Балло
9
Барибо
24
Тадич
11
Хорват
11
Хорват
24
Тадич
23
Кайнц
8
Фадингер
8
Фадингер
23
Кайнц
18
Сангаре
17
Диаките
17
Диаките
18
Сангаре
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
98
Fabian Ehmann
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Хартберг
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+