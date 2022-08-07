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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия Л
Рапид - Аустрия Л: обзор матча 07 августа 2022
Рапид
07.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия Л
21'
Г. Бургшталлер
70'
С. Сурданович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия Л
Желтая карточка
М. Хофманн
90'
+4
84'
Желтая карточка
Х. Генуш
Замена
Р. Кривак
️️️️
М. Груль
84'
82'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
П. Грабхер
82'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Л. Фридрикас
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Т. Шик
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Сурданович
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
Замена
М. Косцельник
️️️️
Г. Бургшталлер
63'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
П. Грайль
63'
60'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Ф. Гмайнер
Вторая желтая
А. Байич
57'
Желтая карточка
А. Байич
46'
Желтая карточка
Т. Шик
44'
40'
Желтая карточка
П. Грабхер
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Груль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Николас Кюн
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
21
Jan Stefanon
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Хедл
28
Хофманн
14
Кверфельд
6
Пейич
23
Ауэр
19
Кюн
13
Шик
12
Байич
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
3-2-2-1-2
27
Ширль
4
Югонет
21
Генуш
7
Гмайнер
28
Андерсон
31
Мак
23
Грабхер
86
Сурданович
70
Силва Тейшейра
18
Шмид
30
Фридрикас
9
Бургшталлер
3
Косцельник
3
Косцельник
9
Бургшталлер
18
Грайль
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
18
Грайль
18
Груль
39
Кривак
39
Кривак
18
Груль
13
Шик
9
Циммерманн
9
Циммерманн
13
Шик
30
Фридрикас
4
Бергер
4
Бергер
30
Фридрикас
23
Грабхер
18
Тюркмен
18
Тюркмен
23
Грабхер
7
Гмайнер
9
Чеукуа
9
Чеукуа
7
Гмайнер
Остались в запасе
Рапид
Аустрия Л
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
21
Jan Stefanon
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
21
Jan Stefanon
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Рапид - Аустрия Л
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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