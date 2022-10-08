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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 08 октября 2022
ЛАСК
08.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Хартберг
55'
Р. Кривак
62'
Д. Тадич
78'
М. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Хартберг
88'
Замена
А. Эюпи
️️️️
Л. Фадингер
87'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Зоннляйтнер
Желтая карточка
Б. Йовичич
84'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
81'
80'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Д. Тадич
78'
ГОЛ! 0:3!
М. Хорват
Пас отдал
Ю. Хайль
72'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
О. Айдын
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кривак
Пас отдал
Л. Фадингер
40'
Желтая карточка
Р. Провиденсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
39
Рене Кривак
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
27
Любичич
36
Гойгингер
2-1-2-1-4
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
Карамарко
11
Хорват
8
Фадингер
28
Хайль
28
Фризер
15
Провиденсе
9
Айдын
24
Тадич
39
Кривак
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
6
Зоннляйтнер
15
15
6
Зоннляйтнер
9
Айдын
23
Кайнц
23
Кайнц
9
Айдын
24
Тадич
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
24
Тадич
8
Фадингер
28
Эюпи
28
Эюпи
8
Фадингер
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
45
Fredy Valencia
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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