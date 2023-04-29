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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Хартберг
Тироль - Хартберг: обзор матча 29 апреля 2023
Тироль
29.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
10'
Т. Прица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Хартберг
86'
Желтая карточка
Т. Роттер
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Забитцер
80'
77'
Замена
У. Диаките
️️️️
Д. Фризер
77'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
Д. Прокоп
Замена
О. Окунгбова
️️️️
Ф. Бахер
71'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
70'
64'
Желтая карточка
Д. Прокоп
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ш. Скрбо
64'
Замена
Б. Блуме
️️️️
В. Мюллер
46'
46'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Л. Фадингер
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
43'
33'
Желтая карточка
Ю. Хайль
21'
Желтая карточка
Т. Кайнц
Желтая карточка
Ф. Бахер
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Прица
10'
Желтая карточка
В. Мюллер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Доминик Прокоп
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
10
Брор Блуме
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
17
Усман Диаките
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
7
Скрбо
44
7
Эртльталер
5
Мюллер
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
4-3-3
1
31
Роттер
16
Пфайфер
23
Кайнц
15
10
Прокоп
18
Сангаре
28
Хайль
28
Фризер
8
Фадингер
10
Авдияй
5
Мюллер
10
Блуме
10
Блуме
5
Мюллер
20
Бахер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
20
Бахер
7
Скрбо
14
14
7
Скрбо
22
Прица
7
7
22
Прица
10
Забитцер
18
18
10
Забитцер
10
Прокоп
17
17
10
Прокоп
28
Фризер
17
Диаките
17
Диаките
28
Фризер
8
Фадингер
39
Кривак
39
Кривак
8
Фадингер
Остались в запасе
Тироль
Хартберг
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Тироль - Хартберг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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