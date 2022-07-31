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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рапид
Аустрия К - Рапид: обзор матча 31 июля 2022
Аустрия К
31.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
67'
Г. Бургшталлер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Рапид
Желтая карточка
Ф. Менцель
90'
Желтая карточка
Р. Бенателли
82'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
М. Морейра
80'
77'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Кюн
77'
Замена
А. Пейич
️️️️
А. Байич
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
К. Цветко
70'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
Э. Ирвинг
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
К. Гезос
66'
56'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
П. Грайль
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Ф. Яриц
46'
Замена
С. Штрауди
️️️️
С. Карвейна
46'
46'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Р. Кривак
46'
Замена
М. Груль
️️️️
Б. Циммерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
3
Мартин Косцельник
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
39
Рене Кривак
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-3-1-2
13
Менцель
6
Морейра
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
7
Яриц
24
Цветко
24
Верницниг
30
Карвейна
18
Ирвинг
32
Пинк
2-5-1-2
1
Хедл
28
Хофманн
21
Соллбауэр
12
Байич
3
Косцельник
24
Саттльбергер
19
Кюн
23
Ауэр
18
Грайль
9
Циммерманн
39
Кривак
7
Яриц
33
Ридер
33
Ридер
7
Яриц
6
Морейра
33
Шумахер
33
Шумахер
6
Морейра
30
Карвейна
44
Штрауди
44
Штрауди
30
Карвейна
18
Ирвинг
11
Бенателли
11
Бенателли
18
Ирвинг
24
Цветко
9
Арвейлер
9
Арвейлер
24
Цветко
12
Байич
6
Пейич
6
Пейич
12
Байич
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
18
Грайль
19
Кюн
13
Шик
13
Шик
19
Кюн
9
Циммерманн
18
Груль
18
Груль
9
Циммерманн
39
Кривак
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
39
Кривак
Остались в запасе
Аустрия К
Рапид
1
Marco Knaller
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия К - Рапид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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