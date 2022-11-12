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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рапид
Хартберг - Рапид: обзор матча 12 ноября 2022
Хартберг
12.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
44'
О. Айдын
16'
М. Груль
88'
Б. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Рапид
88'
ГОЛ! 1:2!
Б. Циммерманн
83'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
Замена
Т. Кайнц
️️️️
О. Айдын
81'
80'
Желтая карточка
Й. Ауэр
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Тадич
75'
Замена
Э. Альмог
️️️️
Р. Провиденсе
75'
70'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Т. Шик
70'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
К. Кнасмюллнер
Желтая карточка
Т. Роттер
67'
66'
Желтая карточка
К. Кнасмюллнер
Желтая карточка
M. Steinwender
66'
Желтая карточка
Л. Фадингер
48'
46'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
Ф. Дрейф
ГОЛ! 1:1!
О. Айдын
Пас отдал
Д. Фризер
44'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Груль
Пас отдал
Й. Ауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Свете
15
31
Роттер
4
Карамарко
11
Хорват
28
Хайль
8
Фадингер
28
Фризер
15
Провиденсе
9
Айдын
24
Тадич
2-1-4-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
5
Морман
6
Пейич
3
Косцельник
28
Кнасмюллнер
13
Шик
23
Ауэр
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Дрейф
9
Айдын
23
Кайнц
23
Кайнц
9
Айдын
15
Провиденсе
29
Альмог
29
Альмог
15
Провиденсе
24
Тадич
39
Кривак
39
Кривак
24
Тадич
9
Дрейф
5
Кершбаум
5
Кершбаум
9
Дрейф
13
Шик
19
Кюн
19
Кюн
13
Шик
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
28
Кнасмюллнер
9
Циммерманн
9
Циммерманн
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Хартберг
Рапид
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Патрик Грайль
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Патрик Грайль
АП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Хартберг - Рапид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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