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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия Л
Хартберг - Аустрия Л: обзор матча 31 марта 2023
Хартберг
31.03.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия Л
28'
Д. Груйчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия Л
90'
Желтая карточка
П. Грабхер
Желтая карточка
М. Хорват
90'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
Р. Провиденсе
89'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Авдияй
80'
78'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Н. Мотика
77'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Д. Тифенбах
64'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Я. Диаби
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Фризер
63'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Прокоп
63'
Желтая карточка
Д. Авдияй
60'
Замена
М. Хорват
️️️️
У. Диаките
45'
43'
Желтая карточка
Н. Мотика
Желтая карточка
Л. Фадингер
43'
32'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Груйчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Фадингер
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Аустрия Л
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-2-2-2
1
23
Кайнц
15
16
Пфайфер
31
Роттер
8
Фадингер
10
Прокоп
10
Авдияй
28
Фризер
17
Диаките
15
Провиденсе
4-3-3
27
Ширль
28
Андерсон
29
Груйчич
4
Югонет
21
Генуш
33
Тифенбах
23
Грабхер
35
Адриэл
86
Сурданович
77
Диаби
20
Мотика
17
Диаките
11
Хорват
11
Хорват
17
Диаките
15
Провиденсе
17
17
15
Провиденсе
10
Прокоп
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Прокоп
10
Авдияй
39
Кривак
39
Кривак
10
Авдияй
28
Фризер
24
Тадич
24
Тадич
28
Фризер
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
20
Мотика
18
Тюркмен
18
Тюркмен
20
Мотика
33
Тифенбах
9
Чеукуа
9
Чеукуа
33
Тифенбах
77
Диаби
30
Фридрикас
30
Фридрикас
77
Диаби
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия Л
98
Fabian Ehmann
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Остались в запасе
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Хартберг - Аустрия Л
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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