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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 17 сентября 2022
Вольфсберг
17.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Хартберг
42'
Т. Барибо
59'
К. Кершбаумер
90+3'
Т. Рохер
24'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Хартберг
ГОЛ! 3:1!
Т. Рохер
Пас отдал
М. Малоне
90'
+3
Замена
М. Тафернер
️️️️
М. Ляйтгеб
90'
+1
Замена
М. Новак
️️️️
Т. Балло
90'
+1
85'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
П. Фаркаш
74'
Желтая карточка
П. Фаркаш
Замена
Э. Омич
️️️️
К. Кершбаумер
73'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
73'
68'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Тадич
68'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
О. Айдын
60'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
Э. Альмог
ГОЛ! 2:1!
К. Кершбаумер
59'
46'
Замена
M. Steinwender
️️️️
T. Kofler
ГОЛ! 1:1!
Т. Барибо
Пас отдал
М. Малоне
42'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Желтая карточка
М. Анзолин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
17
Mario Kröpfl
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Альберт Эюпи
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
4-2-1-2
39
Бонманн
12
Анзолин
22
Баумгартнер
37
Шифферль
97
Ясич
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
8
Балло
11
Малоне
9
Барибо
4-1-1-1-3
1
Свете
27
23
Кайнц
29
Фаркаш
6
Зоннляйтнер
11
Хорват
28
Хайль
28
Фризер
9
Айдын
24
Тадич
29
Альмог
8
Балло
27
Новак
27
Новак
8
Балло
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
7
Кершбаумер
18
Омич
18
Омич
7
Кершбаумер
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
27
15
15
27
9
Айдын
17
17
9
Айдын
29
Альмог
8
Фадингер
8
Фадингер
29
Альмог
29
Фаркаш
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
29
Фаркаш
24
Тадич
39
Кривак
39
Кривак
24
Тадич
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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