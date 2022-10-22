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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 22 октября 2022
Хартберг
22.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
1 : 5
Завершен
Тироль
8'
Л. Фадингер
34'
Н. Прелец
36'
Л. Шульцбахер
57'
Н. Прелец
89'
Ж. Рогель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Тироль
90'
+2
Желтая карточка
Т. Прица
89'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Рогель
Пас отдал
Б. Блуме
Желтая карточка
Д. Фризер
84'
83'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
Л. Шульцбахер
79'
Желтая карточка
A. Ranacher
Желтая карточка
Э. Альмог
79'
79'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Т. Забитцер
79'
Замена
Т. Прица
️️️️
Н. Прелец
Желтая карточка
О. Айдын
76'
Замена
О. Айдын
️️️️
Р. Провиденсе
71'
64'
Замена
D. Tomic
️️️️
С. Огринец
64'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
Замена
Э. Альмог
️️️️
Р. Кривак
61'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
M. Kröpfl
61'
57'
ГОЛ! 1:3!
Н. Прелец
Пас отдал
С. Огринец
45'
Желтая карточка
В. Мюллер
36'
ГОЛ! 1:2!
Л. Шульцбахер
34'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прелец
Пас отдал
Т. Забитцер
Желтая карточка
Р. Свете
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фадингер
Пас отдал
Д. Фризер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
Карамарко
23
Кайнц
11
Хорват
17
8
Фадингер
28
Фризер
15
Провиденсе
39
Кривак
24
Тадич
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
98
Огринец
44
5
Мюллер
10
Блуме
14
99
Прелец
10
Забитцер
17
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
15
Провиденсе
9
Айдын
9
Айдын
15
Провиденсе
39
Кривак
29
Альмог
29
Альмог
39
Кривак
6
Шульцбахер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
6
Шульцбахер
10
Забитцер
21
Рогель
21
Рогель
10
Забитцер
99
Прелец
22
Прица
22
Прица
99
Прелец
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
98
Огринец
18
18
98
Огринец
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
1
Paul Schermer
ВР
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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