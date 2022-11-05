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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия Л
Хартберг - Аустрия Л: обзор матча 05 ноября 2022
Хартберг
05.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия Л
58'
Р. Провиденсе
29'
Х. Генуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия Л
Замена
Р. Кривак
️️️️
Т. Роттер
89'
88'
Вторая желтая
Д. Груйчич
Желтая карточка
Ю. Хайль
87'
82'
Желтая карточка
С. Сурданович
77'
Замена
Адриэл
️️️️
Х. Генуш
77'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Замена
Д. Тадич
️️️️
Э. Альмог
71'
67'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
M. Steinwender
62'
61'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Т. Рейн
61'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Я. Диаби
ГОЛ! 1:1!
Р. Провиденсе
Пас отдал
Э. Альмог
58'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
А. Эюпи
46'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
П. Фаркаш
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Генуш
18'
Желтая карточка
Д. Груйчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
86
Стефано Сурданович
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
8
Лукас Фадингер
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Аустрия Л
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Свете
4
Карамарко
31
Роттер
29
Фаркаш
15
11
Хорват
28
Хайль
28
Фризер
9
Айдын
29
Альмог
28
Эюпи
3-2-2-3
27
Ширль
28
Андерсон
29
Груйчич
4
Югонет
7
Гмайнер
21
Генуш
23
Грабхер
8
Рейн
86
Сурданович
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
15
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
15
28
Эюпи
8
Фадингер
8
Фадингер
28
Эюпи
29
Альмог
24
Тадич
24
Тадич
29
Альмог
31
Роттер
39
Кривак
39
Кривак
31
Роттер
29
Фаркаш
15
Провиденсе
15
Провиденсе
29
Фаркаш
77
Диаби
18
Тюркмен
18
Тюркмен
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
9
Чеукуа
9
Чеукуа
70
Силва Тейшейра
21
Генуш
35
Адриэл
35
Адриэл
21
Генуш
8
Рейн
30
Фридрикас
30
Фридрикас
8
Рейн
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия Л
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
Остались в запасе
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Хартберг - Аустрия Л
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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