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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 04 марта 2023
Хартберг
04.03.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
16'
Д. Прокоп
90'
Р. Провиденсе
33'
Т. Барибо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Вольфсберг
90'
+3
Замена
Т. Балло
️️️️
K. Bukusu
Желтая карточка
Р. Провиденсе
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Провиденсе
90'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
Т. Кайнц
83'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Прокоп
83'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Тадич
82'
Желтая карточка
М. Пфайфер
76'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
71'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
У. Диаките
65'
Желтая карточка
У. Диаките
56'
46'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Н. Ферачниг
35'
Желтая карточка
K. Bukusu
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Барибо
ГОЛ! 1:0!
Д. Прокоп
Пас отдал
Д. Тадич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
4-2-2-2
1
15
16
Пфайфер
31
Роттер
23
Кайнц
28
Хайль
10
Прокоп
10
Авдияй
28
Фризер
17
Диаките
24
Тадич
4-1-2-3
21
Скубль
97
Ясич
15
Оэрман
70
12
Анзолин
18
Омич
8
Пизингер
30
Тафернер
11
Малоне
18
Ферачниг
9
Барибо
17
Диаките
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Диаките
10
Прокоп
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Прокоп
23
Кайнц
8
Фадингер
8
Фадингер
23
Кайнц
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
24
Тадич
39
Кривак
39
Кривак
24
Тадич
18
Ферачниг
18
Рохер
18
Рохер
18
Ферачниг
70
8
Балло
8
Балло
70
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
98
Fabian Ehmann
ВР
11
Матия Хорват
ОП
Главный тренер
Клаус Шмидт
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
11
Матия Хорват
ОП
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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