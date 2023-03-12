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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Хартберг
Аустрия К - Хартберг: обзор матча 12 марта 2023
Аустрия К
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хартберг
9'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Хартберг
Замена
К. Гезос
️️️️
Э. Ирвинг
90'
+1
Замена
С. Бонна
️️️️
Ф. Ридер
90'
+1
Желтая карточка
Т. Шумахер
88'
Замена
М. Морейра
️️️️
К. Верницниг
83'
78'
Желтая карточка
Л. Фадингер
71'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
59'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Тадич
59'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
У. Диаките
18'
Желтая карточка
Д. Фризер
14'
Замена
М. Сангаре
️️️️
Д. Авдияй
Замена
Ф. Яриц
️️️️
С. Штрауди
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Пинк
Пас отдал
М. Блауэнштайнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
Хартберг
44
Maximilian Pußwald
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-5-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
5
Блауэнштайнер
11
Бенателли
18
Ирвинг
44
Штрауди
24
Цветко
24
Верницниг
33
Ридер
32
Пинк
4-2-2-2
1
31
Роттер
23
Кайнц
15
16
Пфайфер
10
Прокоп
28
Хайль
28
Фризер
10
Авдияй
24
Тадич
17
Диаките
24
Верницниг
6
Морейра
6
Морейра
24
Верницниг
18
Ирвинг
8
Гезос
8
Гезос
18
Ирвинг
33
Ридер
2
Бонна
2
Бонна
33
Ридер
44
Штрауди
7
Яриц
7
Яриц
44
Штрауди
10
Авдияй
18
Сангаре
18
Сангаре
10
Авдияй
17
Диаките
8
Фадингер
8
Фадингер
17
Диаките
24
Тадич
39
Кривак
39
Кривак
24
Тадич
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
Остались в запасе
Аустрия К
Хартберг
1
Marco Knaller
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
44
Maximilian Pußwald
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
Остались в запасе
44
Maximilian Pußwald
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Аустрия К - Хартберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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