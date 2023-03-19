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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - ЛАСК
Хартберг - ЛАСК: обзор матча 19 марта 2023
Хартберг
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
ЛАСК
29'
Л. Фадингер
75'
Р. Провиденсе
35'
Р. Жуль
87'
П. Фаркаш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - ЛАСК
Желтая карточка
Ю. Хайль
88'
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
П. Фаркаш
84'
Замена
П. Михорль
️️️️
М. Таловеров
84'
Замена
A. Taoui
️️️️
К. Накамура
76'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
ГОЛ! 2:1!
Р. Провиденсе
75'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
У. Диаките
74'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Д. Фризер
74'
67'
Желтая карточка
М. Любичич
65'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
Замена
М. Хорват
️️️️
М. Сангаре
62'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Прокоп
61'
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Стойкович
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Жуль
Пас отдал
Ф. Стойкович
ГОЛ! 1:0!
Л. Фадингер
Пас отдал
Т. Роттер
29'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
М. Пфайфер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
44
Maximilian Pußwald
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
ЛАСК
32
Бранко Йовичич
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
4-3-1-2
1
23
Кайнц
31
Роттер
15
16
Пфайфер
10
Прокоп
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
17
Диаките
15
Провиденсе
4-1-3-2
26
Лаваль
4
Цирайс
33
Лукенедер
40
Таловеров
30
Стойкович
36
Реннер
8
Усор
30
Хорват
23
Мустафа
32
Жуль
11
Накамура
17
Диаките
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Диаките
18
Сангаре
11
Хорват
11
Хорват
18
Сангаре
16
Пфайфер
8
Фадингер
8
Фадингер
16
Пфайфер
28
Фризер
39
Кривак
39
Кривак
28
Фризер
10
Прокоп
24
Тадич
24
Тадич
10
Прокоп
40
Таловеров
34
Михорль
34
Михорль
40
Таловеров
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
11
Накамура
11
11
11
Накамура
Остались в запасе
Хартберг
ЛАСК
44
Maximilian Pußwald
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
32
Бранко Йовичич
ОП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
44
Maximilian Pußwald
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Остались в запасе
32
Бранко Йовичич
ОП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Хартберг - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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